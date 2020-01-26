Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
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Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi

Otomobilindeki kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti. Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Olay yerinden ise ilk fotoğraflar geldi.

26.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:23
Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen , bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi.

ÜSKÜDAR AÇIKLARINDA BULUNDU

Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
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