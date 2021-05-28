Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar

Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclisi Üyesi Hasan Metin ve Tarık Erdil Kıyı Ege Belediyeler birliği toplantısına katıldı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclisi Üyesi Hasan Metin ve Tarık Erdil Kıyı Ege Belediyeler birliği toplantısına katıldı. Ege Belediyeler Birliğinin Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı İzmir Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İzmir Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen meclis toplantısına Burhaniye Belediyesi adına Tarık Erdil ve Hasan Metin katıldı. Gündem gereği Birlik Başkanlığı Meclis Başkanları, encümen ve komisyon üyelik seçimleri yapıldı. Birlik Başkanlığına tekrar Konak Belediye Başkanı Abdül Batur seçilirken, Burhaniye'den ise Tarık Erdil, Kültür Turizm Komisyonuna, Hasan Metin'de Çevre Komisyonuna seçildi. Meclis, diğer gündem maddelerini görüştükten sonra sona erdi. - BALIKESİR

Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu
Son dakika haberleri! Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu
Devrilen elektrik direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk can verdi
Devrilen elektrik direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk can verdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 11:35:20. #1.11#

title