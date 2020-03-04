Kıvanç Uğraşbul kimdir? Kıvanç Uğraşbul nereli, kaç yaşında? Kıvanç Uğraşbul neden öldü?

04.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:00

Tiyatro oyuncusu Kıvanç Uğraşbul, Kenan Işık, Aziz Nesin gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Opera Anasanat bölümünde şan eğitimi aldı. Dudaktan Kalbe, Tosca, IV.Murat gibi oyunlarda yer aldı. Kıvanç Uğraşbul kaç yaşında, neden öldü? Kıvanç Uğraşbul hayatı, biyografisi haberimizde.

KIVANÇ UĞRAŞBUL KİMDİR?

Oyuncu Uğraşbul, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında M.S.Ü İstanbul Devlet Konservatuvarına katıldı. Profesör Mesut İktu ile Opera Anasanat dalı bölümünde şan eğitimine başladı. Öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatroları'nda çeşitli görevler aldı. Aziz Nesin, Timur Selçuk, Tuncer Necmioğlu, Kenan Işık gibi isimlerle çalıştı. Eğitimini tamamlamasının ardından 1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatçı olarak yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdi. 2007 yılında İtalya'nın Pescara şehrinde Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan'ın katıldığı Akdeniz Oyunları platformunda olimpiyatların Mersin'de yapılması için Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etti.

Kıvanç Uğraşbul; Don Giovanni (Don giovanni), Tosca (Scarpia), Cavalleria Rusticana (Alfio), Gianni Schicchi (Gianni Schicchi), Arşın Mal Alan (Sultan Bey), Sevil Berberi (Bartolo), IV.Murat (IV.Murat), Aşk İksiri (Dulcamara), Dudaktan Kalbe (Rasih), İstanbulname (Eğrikapılı Ali) gibi eserlerde yer aldı. Sanatçı, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı ve rejisör olarak görev yapıyordu.

Oyuncu Kıvanç Uğraşbul, 4 Mart 2020 tarihinde aort anevrizması nedeniyle Mersin'de hayatını kaybetti.