Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer Kafesini Basan Şahıs Tarafından Tehdit Edildi

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in işlettiği kafe Sinan A. isimli şahıs tarafından basıldı. Ünlü çift, kafelerini basan ve tehditler savuran Sinan A.'dan şikayetçi oldu.

KAFENİN KAPISINI YUMRUKLADI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Harbiye'de işlettiği lüks kafesinde tehdit edildi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda sabah saatlerinde kafeye gelen biri, sinirli bir şekilde mekanın önünde bağırmaya başladı. Kafenin kapısını yumruklayarak içeri girmeye çalışan saldırgandan korunmak için kendilerini içeriyi kilitleyen kafe çalışanları polise haber verdi.

"BAŞAK BURAYA GELECEK"

Sabah'ın haberine göre,saldırgan, "Başak buraya gelecek, o gelene kadar bir yere gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim" hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu kişinin, 28 yaşındaki Sinan A. olduğu belirlendi.

SEVGİLİSİYLE BARIŞMAK İSTEMİŞ

İfadesine başvurulan genç kapıyı yumruklamadığını, Başak Tatlıtuğ'un sevgilisiyle arkadaş olduklarını ve kafeye kendisini terk eden sevgilisinin arkadaşıyla konuşmak için kafeye gittiğini anlattı. Daha sonra durumdan haberdar olan Başak Tatlıtuğ ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu kişiden şikayetçi oldu. Çiftin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.