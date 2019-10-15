Kıvanç Tatlıtuğ'dan ihanet iddialarına jet hızında yalanlama: Hukuk mücadelem örnek olacak!

15.10.2019 13:24

2016 yılının Şubat ayında Fransa'da dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evliliğinin üzerinde son günlerde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Ünlü çiftle ilgili ortaya son atılan iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre "Söylemezsem Olmaz" programında Kıvanç Tatlıtuğ'un 2013 yılında birlikte reklamda oynadığı ünlü model Sara Sampaio ile gizli gizli görüştüğü ve eşini aldattığı söylenmişti.

"AİLENİN KUTSALLIĞI HİÇE SAYILDI"

Tatlıtuğ'dan ihanet iddialarına jet hızıyla yanıt geldi. Kıvanç Tatlıtuğ kişisel twitter hesabından şöyle konuştu: "Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz. Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir."

"KABUL EDEMEM"

"Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem. Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla "bir ilişki yaşıyor mu" başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil."

"YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

"Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım."