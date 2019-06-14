Kıvanç Tatlıtuğ, bir heves aldığı Ferrari'sine alıcı bulamıyor

Son olarak Organize İşler filmindeki tiplemesiyle gönüllere taht kuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, lüks araç filosunda bulunan 98 model Ferrari'sini 1 milyon 725 bin TL'ye satamıyor.

İNTERNETTEN SATIŞA SUNDU

Gezmeyi, seyahat etmeyi seven yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, otomobil ve motosiklet tutkusu herkes tarafından biliniyor. Oyuncu, çok severek 1998 model Ferrari marka aracını satmaya karar verdi. Deyim yerindeyse lüks motosiklet ve araç filosu bulunan Tatlıtuğ, 200 bin Euro'ya sahip olduğu söz konusu Ferrari Spider F1 model aracını bir internet sitesinden 1 milyon 725 bin TL'ye satışa sundu.

EVİN GARAJINI, GALERİYE ÇEVİRDİ

Tatlıtuğ'un, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan Ferrari'si beklenen ilgiyi görmedi. İstanbul sokaklarında sık sık görüntülenen lük araç, Kuruçeşme'deki bir galeride tutuluyor ve yaklaşık bir aydır alıcısını bekliyor. Araçlarını kendi zevkine göre dizayn eden genç yetenek kıvanç Tatlıtuğ, satışa çıkardığı aracının koltuklarını kırmızı deriyle kaplatmıştı. Evin garajında ayrıca Range Rover, Ford Raptor ve 'BMW 850' marka üç aracı daha bulunuyor.