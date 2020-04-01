Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
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Kıvanç Tatlıtuğ, Magazin

Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum

Koronavirüs şüphesiyle hastaneden tedavi gören ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumu hakkında "Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum" dedi.

01.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:15
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum

Rol aldığı dizi ve reklamlardaki başarısıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz'daki evlerinde yaşamaya başladı. Önceki akşam rahatsızlanan oyuncu, kaldırıldığı hastanede koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Korona testi yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter hesabından açıklama yaparak iyi olduğunu ve sonuçları beklediğini söyledi.

"KAYGILANMAYIN, TEST SONUCUMU BEKLİYORUM"

Tatlıtuğ, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ, "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ: Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum

15 GÜN AĞAÇ EVLERİNDE KALDILAR

Yakışıklı oyuncu dünya çapında 40 binden fazla kişinin canına mal olan koronavirüs Türkiye'ye sıçramasının ardından eşi Başak Dizer ile kendilerini izole etmek için Kemerburgaz'daki orman içindeki ağaç evlerine taşınmıştı. 15 günlük karantinanın ardından rahatsızlanan oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Öte yandan Tatlıtuğ ile birlikte kalan Başak Dizer'in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi yok.

Kıvanç Tatlıtuğ: Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ: Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum

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Haber Yorumları (1)
GÖRKEM İNCİ: ÇOK ÇOK GEÇMİŞLER OLSUN. . . . DIŞARIYA ÇIKMAYIN. . . EVİNİZDE KALIN. . . . DİYENLERE İNAT. . . . DIŞARIDA GEZEN ARKADAŞLAR. . . . CORONO YA YAKALANDIĞINIZDA MEZARDA OTURURSUNUZ ARTIK. . . .
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