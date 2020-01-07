"Kış Gelmeyecek. Ateş Çağına Hazırlanalım!"

07.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:04

Türkiye ve dünya çapında ekoloji mücadelesinin seyrini kayıt altına alan Açık Yeşil'in ikinci kitabında, dünyanın dört bir yanında, tüm kıtalarda cereyan eden ve neredeyse 7,6 milyon insanı sokaklara döken, yeryüzünün belki de en büyük kitlesel hareketlerinden birine tanıklık ediyoruz. Açık Yeşil'de iklim bilimine ilişkin yayımlanmış en güncel raporların yanı sıra, önde gelen ekolojistlerle ve iklim aktivistleriyle mülakatlar yer alıyor.

Açık Yeşil 2

Yazar: Ömer Madra, Ümit Şahin

Tür: Söyleşi

Sayfa sayısı: 416

Fiyat: 40,50 TL

ÖMER MADRA, 1945'te İstanbul'da doğdu. 1968'de Mülkiye'den mezun oldu, 1970'ten 1982'ye kadar bu kurumda insan hakları hukuku alanında öğretim üyeliği yaptı. Mülkiye'den istifasının ardından, 1982 ile 1994 yılları arasında gazetecilik, dergi editörlüğü ve yazarlık yapan Madra; 1996'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladığı öğretim üyeliğini 2012'ye kadar sürdürdü ve küreselleşme, küresel ısınma, uluslararası ilişkiler, uluslararası çevre politikaları gibi dersler verdi. Kurucu ortağı, genel yayın yönetmeni ve programcısı olduğu Açık Radyo'da 1995 yılında başladığı radyoculuk mesleğini halen sürdürüyor. Kitapları: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı (1980), Migrant Workers and International Law (1986), Rüzgâra Karşı I-II (1996-2001), Akıntıya Kürek (2002), Küresel Isınma ve İklim Krizi: Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz (2007 ikinci baskı). Ayrıca, 1975-2018 yılları arasında çeşitli dergi, gazete ve web sitelerinde çok sayıda özgün makale ve söyleşisinin yanı sıra birçok bilimsel makale çevirisi yayımlandı.

ÜMİT ŞAHİN, 1969'da İstanbul'da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1991'de mezun oldu. Aynı fakültede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisasını bitirip Halk Sağlığı doktorası yaptı. Kudüs Hebrew Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan yüksek lisans derecesi aldı. 1990'lardan bu yana yeşil hareketin ve nükleer karşıtı mücadelenin içindedir. Kurucuları arasında yer aldığı Çevre İçin Hekimler Derneği'nde başkan ve Yeşiller Partisi'nde eş sözcü olarak görev yaptı. Pastoral, Akkuyu Postası, Yeşil Gazete ve Üç Ekoloji gibi gazete ve dergilerde yazarlık ve editörlük yaptı. İklim değişikliği, ekoloji, yeşil politika ve çevre sağlığı alanında rapor, makale ve kitap bölümleri yazdı. Ömer Madra ile yaptığı söyleşilerden oluşan Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz: Küresel Isınma ve İklim Krizi 2007'de Agora Kitaplığı; Ahmet Atıl Aşıcı ile birlikte yayına hazırladığı Yeşil Ekonomi 2012'de Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayımlandı. 2008'den bu yana Açık Radyo'da Ömer Madra ile birlikte Açık Yeşil programını hazırlamaktadır. Halen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli uzman ve iklim değişikliği çalışmaları koordinatörü olarak çalışmakta ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde küresel çevre sorunları, iklim değişikliği ve çevre politikaları dersleri vermektedir.

Kaynak: Bültenler