KIRSALDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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KIRSALDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KIRSALDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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Siverek Belediyesi kırsal mahallelerin sağlıklı bir ulaşım ağına kavuşmaları amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Siverek Belediyesi kırsal mahallelerin sağlıklı bir ulaşım ağına kavuşmaları amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü nüfus yoğunluğu ve aciliyet arz eden mahallelerde başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışma yapan ekipler, İstekli ve Ötlek'de alternatif olarak açtıkları yolu tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Zorlu kış şartlarında yolları kullanılamaz durumda kalan mahalle sakinlerinin yol talebi karşılanmaya başlandı.

Mahalle içi yol yapımına başlayan ekiplerin çalışmasının ardından mahalle kış aylarında çamurdan yaz aylarında tozdan arındırılacak.

Mevsim koşulların elverişli seyretmesi nedeniyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Kırsal Hizmetler Müdürü Erkan Aslanparçası, "Çalışmalarımızı Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak ile yaptığımız program dahilinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda iki kırsal mahallemiz için alternatif yolu tamamladık. Ekiplerimizi zaman kaybetmeden programa bağlı kalarak başka mahalleye sevk ettik. Çalışmalarımız ile kırsal mahallelerimizi daha sağlıklı bir ulaşıma kavuşturuyoruz. " dedi.

Mahalle içi yolları tamamlanan mahalle sakinleri Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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