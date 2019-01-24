Mahsun Kırmızıgül'ün Annesini Soyan 3 Türkmenin, 15'er Yıla Kadar Hapsi İstendi
Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faika Arık'ın, yaklaşık 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını çalmaktan tutuklanan 3 Türkmen için 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faika Arık'ın, banyoda duşakabinin altına sakladığı yaklaşık 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını çalmaktan tutuklanan Türkmenistanlı Muyasser M. ile sevgilisi Sherzad H. ve arkadaşları Zhavlonbek H. hakkında 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
BİR HAFTA KEŞİF YAPTI, ÇALDI, GİTTİ
Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşayan 93 yaşındaki Faika Arık'a bakması için, geçtiğimiz 28 Ekim'de Türkmenistan uyruklu Muyasser M. (33) işe alındı. Hasta bakıcı olarak işe başlayan Muyasser M., birinci haftanın sonunda Faika Arık'ın ziynet eşyaları ile 130 bin doları banyodaki duşakabinin altında sakladığını öğrendi. Muyasser M., 4 Kasım sabahı saat 06.00 sıralarında bir poşete koyduğu altın ve parayı alıp, evden çıktı. O sırada evde olan Arık'ın akrabası durumu fark edip, yaşlı kadına söyledi. Faika Arık da akrabasından yerini söylediği altın ve parayı kontrol etmesini istedi. Değerli eşyalar ile paranın yerinde olmadığı ortaya çıktı. Faika Arık, durumu polise haber verdi.
ANKARA'DA YAKALANDILAR
Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı sevgilisi Sherzad H.'nin evine götürdüğü belirlenen Muyasser M., arkadaşları Zhavlonbek H. ile yurt dışına çıkmak için kaçış planı yaptı. Atatürk Havalimanı'nda yakalanabilecekleri endişesi taşıyan Türkmenistanlı 3 şüpheli, Ankara'ya gitti. Burada ise Ankara Polisi tarafından yakalandı. Üzerinde Faika Arık'a ait ziynet eşyaları ile paranın bir kısmı bulunan Muyasser M. ile sevgilisi Sherzad H. ve Zhavlonbek H. gözaltına alınarak, İstanbul'a getirildi. Emniyetteki sorgulalarında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Muyasser M., para ve değerli takıların bulunduğu poşeti kendisine Faika Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü. 3 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Faika Arık'a ait 70 bin doların eksik olduğu tespit edildi.
15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler Muyasser M., sevgilisi Sherzad H. ve Zhavlonbek H. hakkında 'Bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 3 şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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ORTALIK HEM TEKNOLOJİ HEMDE FİZİKSEL ÇAKAL DOLANDIRICI DOLU ALLAH YİYECEK EKMEK BİDE BAŞIMDA BİR ÇATI VERSİN DAHA FAZLASINI ARAMIYORUM VALLA YAŞIYOSAN SEVİNECEKSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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NİYE BAŞKASINI SOYANI DENETİMLİ SERBEST BIRAKAN DEVLET MAHSUNUN ANASI OLDUMU 15 YIL İSTİYOR KANUNLAR KİŞİYE GÖREMİ NERDE ADALET CEZALAR ARTIRILSINCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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YAŞLILARI YANLIZ BIRAKMAYIN. LÜTFEN HEPİMİZ YAŞLANACAĞIZ BİRGÜN . YANLIZ YAŞAYACAKLARSA BİİLE ÇOK SIK ZİYARET EDİN.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Arkadaş bu sanatçılar ne kadar çok para kazanıyorlar böyle Hayret etmemek elde değilCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Teyze o kadar Ziynet eşyasını paranı evde tutulur mu???Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır