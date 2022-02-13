Kırmızı ışıkta 2 otomobile ateş açıldı: 2 kadın öldü, 1 yaralı/ Fotoğraf düzeltme - Haberler
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Kırmızı ışıkta 2 otomobile ateş açıldı: 2 kadın öldü, 1 yaralı/ Fotoğraf düzeltme

Demirören Haber Ajansı, Mesut Işık - Güncel
 - Güncelleme:
Kırmızı ışıkta 2 otomobile ateş açıldı: 2 kadın öldü, 1 yaralı/ Fotoğraf düzeltme

NOT: Haberle ilgili olarak daha önce Tuğçe Semiz olarak fotoğrafını servis ettiğimiz kişinin kaynağından alınan bilgi ile olayda ölen diğer kadın olan Emine Çöp olduğu belirlendi.

NOT: Haberle ilgili olarak daha önce Tuğçe Semiz olarak fotoğrafını servis ettiğimiz kişinin kaynağından alınan bilgi ile olayda ölen diğer kadın olan Emine Çöp olduğu belirlendi. Bu nedenle Emine Çöp'ün fotoğrafları yeniden geçildi. Tuğçe Semiz'in ise fotoğrafının temini için çalışmalar sürdürülüyor.


Kırmızı ışıkta 2 otomobile ateş açıldı: 2 kadın öldü, 1 yaralı/ Fotoğraf düzeltme

Kırmızı ışıkta 2 otomobile ateş açıldı: 2 kadın öldü, 1 yaralı/ Fotoğraf düzeltme

Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Güncel

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