Kırmızı ışıkta 2 otomobile ateş açıldı: 2 kadın öldü, 1 yaralı (3)

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - 30 EL ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Saat 04.45 sıralarında, Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda, Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in bulunduğu 34 EKY 853 plakalı otomobil ile Alihan K.'nin bulunduğu 34 DCU 278 plakalı otomobil trafik ışıklarına gelerek yavaşladıkları sırada, arkalarından gelen araçtan inen 2 kişi tabancalarla ateş etti. 2 kişi daha sonra otomobile binerek İstanbul istikametine doğru kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alihan K. ise özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İddiaya göre, Emine Çöp ve akrabası Tuğçe Semiz, Darıca'da bir eğlence mekanında Alihan K. ile birlikte eğlendi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz ve Alihan K. eğlence mekanından çıktıktan sonra peş peşe araçlarıyla evlerine gitmek üzere ilerledikleri sırada olay meydana geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in bir süre önce eşlerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli),

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