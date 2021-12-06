Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de, kırmızı ışığı ihlal eden sürücünün yönetimindeki taksi ile ters yöne giren sürücünün idaresindeki motosiklet çarpıştı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de, kırmızı ışığı ihlal eden sürücünün yönetimindeki taksi ile ters yöne giren sürücünün idaresindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, Gölcük ilçesine bağlı D-130 Karayolu mobil ışıklar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan O.A. idaresindeki 41 T 6015 plakalı ticari taksi ile ters yönden giriş yapan O.E idaresindeki 41 ACJ 106 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü O.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile motosikletin çarpıştığı, kazayı gören vatandaşların ise sürücülerin yardımına koştuğu görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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