Kırmızı: "Adıyaman'ı Daha Yaşanabilir Kent Haline Getireceğiz"

İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, amaçlarının Adıyaman'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek olduğunu belirtti.

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölebatmaz Caddesinde esnafla bir araya geldi. Abdulkadir Kırmızı esnaftan oy istedi. Adıyamanlı vatandaşların değişimden yana olduğunu belirten Abdulkadir Kırmızı, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Kırmızı, seçime sayılı günler kala çalışmalara hız verdiklerini ifade etti. Her akşam seçim karargahında vatandaşlarla bir araya gelen Kırmızı'yı partililer meşalelerle karşıladı.

Seçim irtibat bürosunda partililere seslenen Abdulkadir Kırmızı, yaklaşık 200 kişinin kendilerine katılım yaptığını söyledi.

Partililere projelerini anlatan Kırmızı, "31 Mart Zaferine doğru emin adımlarla yollumuza devam ediyoruz. Özellikle esnaf ziyaretlerimiz ve mahalle toplantılarımız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Vatandaşlarımız değişim istiyor, hizmet istiyor. Bizde bunu yapacağız. Hizmet için geliyoruz. Adıyaman'ımız için çok önemli ve güzel projelerimiz var. Kentimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz . Şehrimize kazandıracağımız ilk projemizi hükümet konağı önünde gerçekleştireceğiz. Teknik ekibimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda Atatürk Bulvarında bat-çık proje çalışmalarımızı sizlerle paylaşıyorum. Siz değerli vatandaşlarımızın görüşleri ile proje revizyonu gerçekleştirebiliriz. Bizim için aslolan sizlerin görüşleridir. Yaklaşık 22.800 metreküp zemin kazısı ve 1.920 ton asfalt kullanacağız. Böylelikle trafik sorununu bir nebze çözerek Adıyaman'ımızı 15 yıldır hasret kaldığı hizmetle tekrar tanıştıracağız. Adıyaman'ı büyükşehir yapacağız, dedik ve büyükşehir olma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Halkımız artık somut projeler görmek istiyor, vaat dinlemek istemiyor, bunun farkındayız. İnşaat, altyapı ve teknoloji alanında proje çalışmalarımız tamamlandığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. 31 Mart Yerel seçimlerinde Adıyaman'ı daha ileriye taşımak için desteklerinizi ve oylarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman yıllardır sel felaketleri ile boğuşuyor. Görüntülerini izlediğiniz yer ne yazık ki Adıyaman. Her kış mağdur oluyorsunuz. Kuzeyimizde bulunan Karadağ'ın kot değeri, Adıyaman Merkez'den fazla olduğundan yaklaşık 3.500 kilometrekare alanın yağmur suları merkezimize inmektedir. 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizi göreve getirirseniz 3. Çevre Yoluna yaklaşık 8,3 kilometre yağmursuyu hattı ve teknik ekiplerimizce tespit ettiğimiz 34 sokağa tülani yapacağız. Kuzey kuşaklamasını eğriçayı üzerinden tahliye edeceğiz" diye konuştu.

Kırmızı'nın konuşmasına ve ziyaretlerine İYİ Parti GİK Üyesi Mahmut Bozkurt, İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy ve çok sayıda partili eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA