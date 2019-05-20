7 Kız Çocuğunu Taciz Ettiği Öne Sürülen Kantinci Tutuklandı
İlkokulda 7 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi tutuklandı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ilkokulda 7 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi S.A., tutuklandı.
TACİZ EDİLDİKLERİNİ AİLELERİNE SÖYLEDİLER
İğneada beldesindeki ilkokulda öğrenim gören 7 kız çocuğu, kantin işletmecisi S.A'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi. Aileler, Demirköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine jandarma ekipleri, S.A'yı evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (11)
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nasıl ya yasalara göre adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıyor mu? haksızlık var burda adama. . !!!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kaaatilllllllCevap Yaz Yayından Kaldır
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ESKİLERDE KANTİNLERİ OKUL YÖNETİMLERİ İŞLETİRDİ KOOPERATİF KOLLARI VARDI ÇOCUKLARI TİCARETE ALIŞTIRIRDI ŞİMDİLERDE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN İHALE YAPILIP KANTİNLER ÖZELLEŞTİ SÖZÜM ONLARA NE İDÜĞÜ BELLİ OLMAYAN KİŞİLER KANTİN İHALESİNİ KAZANIP ÇOCUKLARIN İÇERİSİNE RESMEN SAATLİ BOMBA GİBİ GİRİYOR VE YANSIMASI DA ÇOK KÖTÜ OLUYOR ŞİMDİ BU SAPIK İDAM EDİLMELİ KESİNLİKLE YASA ÇIKMALI BİR ÇOCUĞUN HAYATINI KARARTANIN SOLUĞU KESİLMELİ GÖZLERİ YUVALARINDAN ÇIKMALI PAÇALARINDAN PİSLİĞİ AKMALI İDAM ŞARTCevap Yaz 34 Yayından Kaldır
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Wayyyyy sasirdik vallahi nasil olmusta tutuklanmis yahuuuu. . . Demekki daha delikanli hakimlerde varmisCevap Yaz 27 Yayından Kaldır
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BU KADAR ÇOK ÇOCUK İSTİSMARI VARKEN BİRKAÇ AY YATIP ÇIKARTILIYORLAR. . . HAK MI ADALET Mİ BU??? SONRA TEKRAR DEVAM. . ARTIK BÖYLELERİNİN KALEMİ KIRILSIN. . . İÇERDE BEDAVA BAKILDIKTAN SONRA AZDIRMAYIN TEKRAR.Cevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır