Kırklareli'den kısa kısa

12.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:24

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, hasta ziyaretinde bulundu.

Demirköy Devlet Hastanesinde tedavi gören Hamdibey Mahallesi Muhtarı Güner Demirkan'ı ziyaret eden Gün, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Demirkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Gün, "İlçemizin çalışkan muhtarımızın ani rahatsızlığı bizleri üzdü. Bizler de sağlık durumunu öğrenmek, ihtiyaçlarını karşılamak için ziyaret ettik. Biran önce iyileşmesi ve görevine dönmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Gün daha sonra hastanede tedavi gören esnaf Naci Karagöz'ü de ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Başkanlığına Şengül Küçükgöksel seçildi

CHP Demirköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı.

Parti binasında tek liste ile gerçekleştirilen kongrede, Şengül Küçükgöksel aday oldu.

10 üyenin oy kullandığı seçimde, Küçükgöksel ilçe kadın kolları başkanlığı görevine seçildi.

Küçükgöksel'in listesinde Mediha Altınel, Asiye Döğer, Gülsün Ürek, Şenay Şenay, İlknur Kınay, Tuğçe Direk, Gülşah Sayın ve Nazan Dere yer alıyor.

Kaynak: AA