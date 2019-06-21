Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası
Kırıkkale Üniversitesi'ndeki kep atma töreninde İstiklal Marşı'nın, siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle programdan kaldırıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada gündem yaratan olay hakkında üniversiteden bir açıklama bekleniyor.
Kırıkkale Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni sırasında bir genç kürsüye gelip konuşmak için izin istedi.
Gencin kürsüden yaptığı açıklama, bir anda ortalığı ayağa kaldırdı. İddiasına göre tören programından İstiklal Marşı'nın okunması "siyasi içerik taşıyor" diye çıkarıldı.
Bu açıklamaya salonda bulunan veliler tepki gösterdi. Üniversite yönetimi ise bir açıklama yapmak yerine güvenlik görevlilerine genci uzaklaştırma talimatı verdi.
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