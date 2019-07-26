Zehirli örümcek Kırıkkale'de vatandaşları tedirgin etti!
Kırıkkale'de havaların ısınmasıyla birlikte üç evde ortaya çıkan 13 santimetre uzunluğundaki zehirli örümcek vatandaşları tedirgin etti. Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan "Sarı Ömer" zehriyle bir insanı öldürebiliyor.
Kırıkkale'de havaların ısınmasıyla birlikte üç evde ortaya çıkan 13 santimetre uzunluğundaki zehirli örümcek vatandaşları tedirgin etti.
ZEHRİYLE İNSAN ÖLDÜREBİLİYOR
'Sarı Ömer' olarak da adlandırılan 13 santimetre uzunluğundaki örümcek, 1 metre yükseğe zıplayabilme özelliğine sahip olup böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Örümcek, akrep de avlayabiliyor. Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan 'sarıkız örümceği' zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Sarıkız örümceğini diğer örümceklerden ayıran en önemli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan sarıkız örümceği, kendisinden büyük canlılara saldırmaktan çekinmiyor.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (57)
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bende çelebi halildede köyündenim sarıkız doğuda olabilir ama bizim oralarda yedi gardaş derler biizim mezarlıkta çok bundanCevap Yaz Yayından Kaldır
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ANTEPTE ASKERDEYKEN BUNLARI YAKALAYIP KOĞUŞA GÖTURUP ŞAKA YAPARDIK HERKEZ Bİ YERLERE KAÇARDI. :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnsanı böcek öldürmez, eceli geleni ALLAH''ın izni ve emriyle ölüm meleği öldürür.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Rabbim akıl vermiş ama sana biraz az vermiş galiba mal mal yorum yazma.7 Yayından Kaldır
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Keskin müsellim köylüyüm ben beni bildim bileli var bizim oralarda bu hayvanlar var ismine başka yerde sarı kız deselerde bizim orda yedi kardaş derler eskiler bilir şimdiye kadar kimseye zararını duymadımCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kim bu hayvana sarı ömer ismini taktıysa inş onu sokar müslümanların kutsallarıyla oynamayın artık kara fatma yok sarı ömer yok kara cuma ..Cevap Yaz 83 11 Yayından Kaldır
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Evet maalesef Îslâm dünyasındaki önemli değerlerimize ve Îslami şahsiyetlere bilinçli olarak bu şekilde çirkin lakaplar takılmaktadır. Bunlar çok çirkindir. Günah ve haramdır. Yapanlarda ahlaksız, insan müsvettesi alçaklardır. Ayrıca bu durum halkımızın Îslâm Dini ve fıkıh konusunda ne kadar bilgisiz olduğunada işaretdir.25 7 Yayından Kaldır
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sarı kız olmuş sarı ömerCevap Yaz 48 Yayından Kaldır
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Söylenenin aksine, bu grubun üyeleri zehirli değildir. Çok hızlı koşabilen hayvanlar oldukları için genelde kaçmayı tercih ederler fakat stres altında bırakıldıklarında kuvvetli çeneleri ile ısırabilirler. Bizim örümcek kafalı haber yazarlarımız konudan bi'' haber oldukları için ve tek dertleri sansasyon olduğu için bu gibi haberler yaparlar.Cevap Yaz 37 4 Yayından Kaldır
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kes AYDIN havası olsun . .Yayından Kaldır
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