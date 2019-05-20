40 Gündür Tedavi Altında Olan Askerimiz Şehit Oldu

Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Emre Okan, beyin kanaması nedeniyle Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerimiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastenede şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Hakkari'de vatani görevini yapan Emre Okan, beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı hastahanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şehit Onbaşı Emre Okan'ın acı haberi, İzmir'in Kiraz ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Haber, ilçede büyük üzüntü yaratırken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bekar ve ailesinin 3 çocuğundan biri olan Şehit Onbaşı Emre Okan'ın cenazesi, dün memleketi İzmir'in Kiraz ilçesine getirilip, Kiraz Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Acı haberle yıkılan şehidin besicilikle uğraşan babası Hüseyin Okan ve annesi Ayşe Okan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit onbaşının cenazesinin bugün öğlen Kiraz'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Umurcalı Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA