Kiralık Aşk dizisinin oyuncusu Sanem Yeles, dünyaevine girdi

Bir döneme damga vuran ve başrollerinde Barış Arduç ile Elçin Sangu'nun paylaştığı Kiralık Aşk dizisinin güzel oyuncusu Sanem Yeles, dün dünyaevine girdi. Oyuncunun düğünde dizide yakın dostları oynayan Sangu'nun olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

DAVUL VE ZURNAYLA EVDEN ÇIKTI

Kiralık Aşk dizisinde Nihan karakterini oynayan güzel oyuncu Sanem Yeles, baba evinden davul zurna eşliğinde çıktı. Lüks bir otelin balo salonunda dünya evine giren oyuncu, ilk dansını da Sezen Aksu'nun Haydi Gel Benimle Ol şarkısıyla yaptı. Oyuncu, düğünde yakın dostlarıyla birlikte oyun havası ve halay çekmeyi de ihmal etmedi.

SANEM YELES KİMDİR?

Sanem Yeles, 2 Ağustos 1988'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunu olan Sanem Yeles oyunculuk kariyerine 2012 yılında "Mor Menekşeler" dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle başladı.

Oyunculuk kariyeri boyunca "Canımın İçi" (2012), "Kiralık Aşk" (2015-2017) dizileri ve Doritos Akademi (2013) reklam filminde rol aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda "Fehim Paşa Konağı" (2013-2014), "Parçacık" (2013-2014) ve "Gergedan" (2014-2015) oyunlarıyla izleyiciyle buluşan Sanem Yeles, Odunpazarı Belediyesi Gösteri ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde aldığı 2 yıllık eğitim süresince de 4 oyunda yer aldı.

4 yıl boyunca Latin dansları eğitimi alan, halen diksiyon ve piyano dersleri almaya devam eden Sanem Yeles aynı zamanda Latin dansları ve yaratıcı drama dersleri vermektedir. Sanem Yeles son olarak Kanal D'de başlayan "Kızlarım İçin" dizisinde "Selva" karakterini canlandırdı.