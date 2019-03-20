Kira Vermeyen Gelinini Evden Çıkardığı İddiası

Gaziantep'te eşi cezaevine girdikten sonra kira vermediği gerekçesiyle kaynanası tarafından eşyalarıyla evden çıkarıldığını iddia eden kadın, geceyi 3 çocuğuyla komşunun arabasında geçirdi.

İddiaya göre, merkez Şahitkamil ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Sultan Kılıç (31), 14 yıllık eşi Ömer Kılıç 2017 yılının Aralık ayında cezaevine girdikten sonra kaynanasıyla sorunlar yaşamaya başladı.

Kaynanasına ait evde oturan Kılıç, bu ay kirasını vermediği gerekçesiyle kaynanasıyla tartıştı.

İş bulmak için evden çıktıktan sonra kaynanası tarafından eşyaları sokağa atılan Kılıç, geceyi 3 çocuğuyla komşunun arabasında geçirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Kılıç, kaynanasının kendisiyle sürekli kavga ettiğini söyledi.

Yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Kılıç, "Kaynanam beni kiracı diye dışarı attı. Kocam 26 yıl hapis cezası aldı. Onun için kaynanam beni 3 çocuğumla kapıya koydu. Zile basıyorum, kapıyı bile açmıyorlar. Bu yetmezmiş gibi sürekli polis çağırıyorlar. Dün akşam komşumuz sağ olsun arabasını bize açtı, orada yattık." dedi.

Kılıç, yardıma ihtiyacı olduğunu bu konuda yetkililerden destek beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA