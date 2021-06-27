Kimliğini evde unuttu, 5 dakikayla sınavı kaçırdı
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Kimliğini evde unuttu, 5 dakikayla sınavı kaçırdı

Kimliğini evde unuttu, 5 dakikayla sınavı kaçırdı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da nüfus cüzdanını unuttuğu için evine giden ancak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna 5 dakika geç kalan öğrenci sınava alınmadı.

ÇORUM'da nüfus cüzdanını unuttuğu için evine giden ancak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna 5 dakika geç kalan öğrenci sınava alınmadı. Kapıda görevli polis memuru, "Keşke bize söyleseydin seni götürüp getirirdik, kusura bakma geç kaldığın için içeriye alamıyoruz" dedi. 

Kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan, kimliklerini evde unutan ve kaybeden öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi. Bir öğrenci, Bahçelievler Mahallesi Salim Akaydın Ortaokulu'nda gireceği sınava dakikalar kala kimliğini unutunca yaya olarak evine gitti. Ancak 5 dakika sınava geç kalan aday, görevlilerce sınav salonuna alınmadı.

'BEN ŞİMDİ İÇERİYE GİREMEYECEK MİYİM?'Okul kapısına gelen öğrenci, polis memuruna, "Kimliğimi unutmuştum onu alıp geldim, şimdi içeriye giremeyecek miyim?" dedi. Görevli polis memuru, "Maalesef seni içeriye alamıyorum, keşke bize söyleseydin, seni araçla götürüp getirirdim.  Şu an alamıyoruz kusura bakma" dedi. Bir süre kapının önünde bekleyen öğrenci daha sonra okuldan ayrıldı.

Kimliğini evde unuttu, 5 dakikayla sınavı kaçırdı
Kimliğini evde unuttu, 5 dakikayla sınavı kaçırdı
Kimliğini evde unuttu, 5 dakikayla sınavı kaçırdı
Kimliğini evde unuttu, 5 dakikayla sınavı kaçırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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