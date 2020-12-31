Kim Milyoner Olmak İster Serdar Ortaç 60 bin tl sorusu cevabı nedir? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!
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Kim Milyoner Olmak İster Serdar Ortaç 60 bin tl sorusu cevabı nedir? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

31.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:43
Kim Milyoner Olmak İster Serdar Ortaç 60 bin tl sorusu cevabı nedir? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

31 Aralık Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru! Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 60 BİN LİRALIK SORUSU

Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir?

A- Clint Eastwood

B-Mel Gibson

C-Russell Crowe

D-Morgan Freeman

DOĞRU CEVAP : A- Clint Eastwood

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