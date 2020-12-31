Kim Milyoner Olmak İster Serdar Ortaç 60 bin tl sorusu cevabı nedir? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

31 Aralık Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!