Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'dan sevenlerine yıllar sonra dizi sürprizi
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım yıllar sonra bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Yıldırım'ın, dizideki sürpriz partneri ise Sinem Kobal olacağı öğrenildi.
Son olarak 2016 yılında Meryem Üzerli ile Gecenin Kraliçesi dizisinde rol alan Murat Yıldırım'dan hayranlarına müjdeli haber geldi.
YENİDEN DİZİDE ROL ALACAK
Uzun süredir ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yıllar sonra yeniden bir dizide rol alacak. Yeni sezonda ekranlara gelmesi beklenen dizinin Show TV'de yayınlanması bekleniyor.
PARTNERİ SİNEM KOBAL
Öte yandan Çukur dizisinde yer alacağı konuşulan sonra çıkan haberleri yalanlayan Sinem Kobal'ın ise Murat Yıldırım'ın partneri olacağı öğrenildi. Dizinin BKM imzalı yayınlanacağı da gelen bilgiler arasında.