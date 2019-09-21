Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu

21.09.2019 11:14

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere takıldı. İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli programı kendisinin sunacağını açıkladı.

HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİ YORUMLADI

Akşam üzeri geldiği AVM'de alışveriş yapan Kenan İmirzalıoğlu, fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan, Murat Yıldırım'ın yerine artık kendisinin sunacağına dair çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ARTIK BEN SUNACAĞIM"

Haberleri doğru olduğunu ve yeni dönemde yarışmayı sunacağını açıklayan İmirzalıoğlu, "Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

REYTİNGLERİ UÇURACAK

Kenan İmirzlıoğlu'nun sunuculuk koltuğuna oturması ile reytinglerde büyük bir patlama olması bekleniyor.