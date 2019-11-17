Kim Milyoner Olmak İster'e "Ezel" sorusuna "Alemdar" cevabı veren yarışmacı damga vurdu

17.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:02

Atv'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 844'üncü bölümle ekranlara geldi. Büyük ödülü almak için bilgilerini ortaya koyan yarışmacıların katıldığı program ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor.

EZEL SORULDU

Programın önceki bölümlerinde Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı Deli Yürek dizisindeki Miroğlu karakteri sorulmuştu. Milyoner'in son bölümünde ise yine İmirzalıoğlu'nun bir döneme damga vuran dizisi Ezel'deki karakteri soruldu. Ancak yarışmacı bu soruyu geçemedi.

TELEFON JOKERİNİ KULLANDI

"Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusu için yarışmacı telefon jokerini kullanmak isteyince ekran başındakiler neye uğradığını şaşırdı.

SORUYU BİLEMEDİ

Telefon jokerini kullanan kadın yarışmacı, soruyu cevaplamasını istediği kişinin "Emin olmamakla birlikte Alemdar" demesiyle 'Alemdar' şıkkında karar kıldı. Telefondaki kişi, yarışmacının yanlış yanıt vermesine sebep oldu. Kadın yarışmacı verdiği yanlış cevapla yarışmadan bin TL ile ayrıldı.

"POLAT ALEMDAR İLE KARIŞTIRDINIZ HERHALDE"

Programın sunucusunun Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Karakterinin soyadı 'Bayraktar'dı. Kenan İmirzalıoğlu, soruyu yanlış bilen kişiye tebessüm ederek, "Polat Alemdar ile karıştırdınız herhalde" dedi.