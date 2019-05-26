Kim Milyoner Olmak İster'de Taumata Tepesi Sorusu Murat Yıldırım'ı Terletti
ATV'nin severek izlenen dizisi Kim Milyoner Olmak İster'e Taumata tepesi sorusu damga vurdu. Sunucu Murat Yıldırım soruyu anons ederken zor anlar yaşadı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine sosyal medyanın gündemi olmayı başardı.
Sevilen yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir? sorusu ekran başındakiler dahil herkesi şaşkına çevirdi. Murat Yıldırım, soruyu telaffuz ederken yaşadığı zor anlar yaşadı.
SORUNUN YANLIŞ YAZILDIĞINI DÜŞÜNDÜLER
Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi'nin nerede olduğu soruldu. Ekran başındaki herkes sorunun yanlış yazıldığını düşündü.
HERKES TARAFINDAN MERAK EDİLDİ
Yarışmacıya sorulan 30 bin değerindeki "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.
ÇİFT CEVAP JOKER HAKKINI KULLANDI
Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili birçok tweet attarken yarışmacı doğru cevabı bulmak için çift cevap joker hakkını kullandı. Joker hakkını kullanan yarışmacı doğru cevap olarak B şıkkı : Yeni Zelanda'yı vererek 30 bin TL'nin sahibi oldu.
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gercekte 30 bin liraya üzüldüm burnunu kucultecek dudagını dolgunlastıracak mubarek ggun agzımı actırmayın sole ınsnalara vermeyın o 30 bıne nıce fakır ınsanımızın karnı doyar ıhtıyacı karsılanırdı beCevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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elem teradan aşagısını okutunda görelim bakalım kaç kişi biliyor namaz dualarını.Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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pontus dimitrinin torunu ekrem dedesinin heykelini dikiyor şimdi de camiye gidiyor. millet yemez bunları ekrem sizin iki değil 8 yüzünüz var bu yüzlerin hepsini bu millet biliyor.Cevap Yaz 10 29 Yayından Kaldır
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Saçmasapan insanlara kolay kolay sorular sorup en az 15 bini kazandırıyorlar gerçekten aklı başında bilgili insanlara da en başta zor sorup eliyorlar çok kızıyorum. Bu kız estetik yaptırmak için yarışmaya gelmiş 30 bini kazandırttılar gel de delirmeCevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır