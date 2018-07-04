Kim Kardashian'ın Giydiği Botlara Özenen Süreyya Yalçın, Arnavut Kaldırımda Yürümekte Güçlük Çekti
Gösterişli takıları ve protez tırnaklarıyla sık sık gündeme gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, bu seferde Kim Kardashian'ın sıklıkla giydiği şeffaf topuklu botlardan giydi. Botları Arnavut kaldırımlı yollarda giyen Yalçın, yürümekte zorlandı.
Süreyya Yalçın ve Ozan Baran önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Yalçın, leoparlı bikinisi ve Kim Kardashian'ın meşhur ettiği önü açık topuklu şeffaf bootie giydi. Yalçın, Kardashian'a özenmeye çalışırken Arnavut kaldırımlı yollarda yürümekte güçlük geçti.
KIM KARDASHIAN'A ÖZENDİ
Sıra dışı tarzıyla her zaman ilgi odağı olmayı başaran sosyetik isim önceki gün de Türkübükü'nde objektife takıldı. Kim Kardashian'ın sıklıkla giydiği önü açık şeffaf topuklu bootie ve leopar desenli bikinisiyle dikkat çeken Yalçın, eşiyle el ele yürüyüş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir zodyak bota bindi. Grup, Baran'ın kullandığı zodyak botla Yalçın'a ait tekneye gitti.
YORUMLAR (8)
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ba cakları sarkmaya buruşmaya başlamış bodrumda cok var boyle ka dın lar cok buruşmuşlar iğrectı yağ ğğğğğCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞAHDIN ŞAHBAZ OLDUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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adamın bacakları daha guzelCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu bacaklarla ??Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ne çirkin bir şey yaaa. . . . aynaya bakmıyormusun sen hiç be anacıgım. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır