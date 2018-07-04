Kim Kardashian'ın Giydiği Botlara Özenen Süreyya Yalçın, Arnavut Kaldırımda Yürümekte Güçlük Çekti

Süreyya Yalçın ve Ozan Baran önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Yalçın, leoparlı bikinisi ve Kim Kardashian'ın meşhur ettiği önü açık topuklu şeffaf bootie giydi. Yalçın, Kardashian'a özenmeye çalışırken Arnavut kaldırımlı yollarda yürümekte güçlük geçti.

KIM KARDASHIAN'A ÖZENDİ

Sıra dışı tarzıyla her zaman ilgi odağı olmayı başaran sosyetik isim önceki gün de Türkübükü'nde objektife takıldı. Kim Kardashian'ın sıklıkla giydiği önü açık şeffaf topuklu bootie ve leopar desenli bikinisiyle dikkat çeken Yalçın, eşiyle el ele yürüyüş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir zodyak bota bindi. Grup, Baran'ın kullandığı zodyak botla Yalçın'a ait tekneye gitti.