Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti - Haberler Magazin
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Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Doktorlar dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından pikan cevizi kullanarak bir tarif verdi. Oyuncunun kullandığı cevizin 1 kilosunun 760 TL olduğunu gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

2011 yılında iş insanı izzet Özilhan ile evlenen ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vererek sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Instagram hesabından sık sık günlük yaşantısından kareler paylaşan Özilhan'ın verdiği bir tarif ise dikkat çekti.

KİLOSU 760 TL

Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, bu sefer mutfağa girerek pikan cevizi kullanarak atıştırmalık tarifi verdi. Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ın görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yaptı.

Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti

Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti

PİKAN CEVİZİ NEDİR?

Dünyada "pekan" olarak bilinen bu bitki türünün kökeni Amerika'ya dayanır. Sert kabuklu bir meyve olan pikan cevizi son derece güçlü bir antioksidan, protein ve yağ kaynağıdır.

Kilosu 760 TL olan Pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti

Kilosu 760 TL olan Pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti

Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti

Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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