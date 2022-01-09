DÜZCE (İHA) - Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı: "Onlar şurup" dedi

DÜZCE - Düzce'de hafif ticari aracın durumundan şüphelenen polis ekipleri, yapılan aramada bagajda sahte olduğu değerlendirilen etiketsiz bal ve pekmez buldu. Zabıta ekiplerince 935 kilo sahte bal ve pekmeze el konulurken, seyyar satıcı ise araçtaki ürünlere önce "bal ve pekmez", ardından da "şurup" diyerek çelişkili ifade verdi.

Düzce merkezde bulunan Şaguç köprüsü üzerinde bir aracın yükünün fazla olmasından şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ç.B. isimli şahsı durdurarak araçta arama yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi zabıta ekipleri de sevk edildi. Zabıta ekipleri, satışa hazır halde araca yüklenen bal ve pekmezlerin ambalajında menşeisi, etiketi ve son kullanma tarihleri yazmadığını tespit ederek, şahsı ve aracı zabıta müdürlüğüne götürdü. Ç.B., araçtaki ürünlere önce "bal ve pekmez", ardından da "şurup" diyerek çelişkili ifade verdi. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen ürünlerin analizi için numune aldı.

Kavanozlar içerisindeki toplam 935 sahte bal ve pekmezin Çankırı'dan getirildiği, Düzce'de satılmak istendiği üzerinde duruluyor.

Olaya ilişkin açıklama yapan Düzce Belediyesi Zabıta Amiri Ömer Önal, "Emniyet müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu araç için ekiplerimiz çağrıldı. Ekiplerimiz olay yerine gitti. Şahsı aracı ile birlikte zabıta karakoluna getirdi. Arama sonucunda şahsın arabasında 40 koli bal, pekmez şurubu bulduk. Bunların hiç birisinin üzerinde etiketi yoktu. Şahsa, bu ürünleri aldığı yeri sorduğumuzda ise aldığı yeri beyan edemedi. Biz de İl Tarım Müdürlüğü ekiplerini çağırdık, onlarda inceleme yaptı. Ekiplerimiz şahsı ve ürünleri İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti" ifadelerini kullandı.