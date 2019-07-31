Şapka ve gözlük takarak 15 günde 14 evi soyan 3 kadın hırsızlar tutuklandı

Alınan bilgiye göre, kadınlardan oluşan hırsızlık çetesi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 eve girerek, 40 bin Lira, 10 bin Dolar ve çok sayıda ziynet eşyasını çaldı.

Vatandaşların şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisler, incelenen güvenlik kameralarının ardından hırsızların peşine düştü.

ŞAPKA VE GÖZLÜKLE KAMUFLE OLUYORLAR

Güvenlik kameralarına ilk olarak bina girişinde takılan kadınların baş örtüsü, şapka ve gözlüklerle kendilerini kamufle ettikleri görülüyor.

Diğer görüntüde ise kadınların, kamufle olmak için giydikleri ürünleri tek tek çıkardıkları ortaya çıkıyor. Yakalandıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin daha önceden de "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

41 OLAYDAN SABIKASI BULUNUYOR

Şüphelilerden 25 yaşındaki Deniz Ç.'nin 41, 44 yaşındaki Kiraz K.'nın ise 17 olaydan sabıka kaydı bulunuyor. Adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA