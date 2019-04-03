Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası için bir çağrı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çağrı yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İSTANBUL HALKI TERCİHİNİ YAPTI"

"İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum."

İşte o açıklama;

İMAMOĞLU'NDAN YSK'YA ÇAĞRI

Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada YSK'ya şu sözlerle seslendi:

"16 milyon insanın vicdanının ve büyük seçimin karşılığında seçilmiş olan oylarıyla beraber YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan sonucuyla beraber mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum. Süreci tüm hassasiyetiyle yönetmesini istirham ediyorum."