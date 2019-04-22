Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Saldırganın İlk Sözleri: Saldırmadım
Katıldığı şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Osman Sarıgün, adliye girişinde gazetecilerin "Neden saldırdınız?" sorusuna "Saldırmadım" yanıtını verdi. Saldırgan ilk ifadesinde ise kalabalık arasında galeyana geldiğini söyledi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasının yankıları devam ediyor. Olay sonrası Kılıçdaroğlu'na saldırdıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden Osman Sarıgün, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden saldırdınız?" sorusuna "Saldırmadım" yanıtını verdi.
ÇUBUK ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Sarıgün, jandarmadan elleri kelepçeli çıkarılıp, Çubuk Adliyesi'ne götürüldü.
"KALABALIKTA GALEYANA GELDİM"
Osman Sarıgün'ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attığını söylediği belirtildi. Sargün'ün, terör bağlantısı ise tespit edilmedi.
DİĞER 5 ŞÜPHELİNİN DE İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
İfadesi alınan Osman Sarıgün, jandarma ekiplerince Çubuk Adliyesine getirildi. Sarıgün'ün, adliyedeki işlemleri sürerken, gözaltındaki 5 kişinin de jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
Hakkari'de şehit düşen Yener Kırıkcı'nın Çubuk'un Akkuzulu köyündeki cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı olayının faillerden Osman Sarıgün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.