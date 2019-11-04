Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin adaylığı soruldu: İlla tek aday olacak diye bir şey yok

04.11.2019 09:03

CHP muhabirleriyle bir araya gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığına ilişkin bir soruya ise, "Olabilir arkadaşlar.İlla tek aday olacak diye bir kuralımız yok zaten. İki aday da beş aday da olur." ifadelerini kullandı.

"HERKES ADAY OLABİLİR"

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Aday ol, aday olma diye bir şey yok. Herkes arzu ederse aday olur." dedi.

"İlla tek aday olacak diye bir kuralımız yok zaten. İki aday da beş aday da olur. Ama kavga asla" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Kim kavga ederse o partiden ayrılmak zorundadır. Biz onu partide tutmayız. Oturur demokratik açıdan yarışırlar buna bizim saygımız var.

İBB'NİN YETKİLERİNİN KISITLANMASI

Boğaziçi Yasası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerinin kısıtlanmak istendiği tartışmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu,"O rant, İstanbulluya ait, saraya değil" dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

CHP'li belediyeler hemen hemen 12 ay denetleniyor. İçişleri Bakanlığı kontrolörleri, müfettişleri, Sayıştay denetçileri denetliyorlar. Şikayetimiz yok, denetlesinler. Verilmeyecek hesabımız yok.

Buradan bir sonuç elde edemeyince "Acaba yasal olarak biz nasıl müdahale edebiliriz, İstanbul'un rantını nasıl paylaşabiliriz…" noktasına geliyorlar. "Oradaki kupon arazi bile satılırken benim haberim olsun" diyen kişi bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Çünkü kişisel çıkarı için rantı kontrolü altına almak istiyor.

"HALK SEÇTİ"

Ülkenin çıkarı olsa, onu gözetse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı alacak o rantı, İstanbul için kullanacak.Şimdi İstanbullu için kullanması ne demektir, İstanbulluların saygısını sevgisini kazanmak demektir. Buna engel olmak istiyorlar. "İstanbulluların sevgisini saygısını kazanmasın, biz alalım o rantı elinden yandaşlarımıza verelim."

Belediyenin bazı gelirlerini kısma yönünde de bazı iddialar olduğunu biliyoruz. Bıraksınlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendi görevini yapsın.