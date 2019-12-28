: Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz

28.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tezkereye parti olarak "Hayır" dileyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim askerimizin kanlarının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz. Türkiye savaşmak için değil, Libya'daki tarafları barıştırmak için orada olmalı. Libya halkının bölünmesine katkı vermek doğru değildir" dedi.

Milliyet gazetesinden Didem Özel Tümer'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu liderliğindeki yeni siyasi oluşumları değerlendirirken de "Yeni ittifaklar olabilir. Türkiye'nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

İHVAN İÇİN GİDİYORUZ

Erdoğan'ın 'İdlibli kardeşlerimiz de gelecekler' diye bir söylemi oldu. 3 milyon 600 bin kardeş yetmedi yeni bir kardeş ordusu daha gelecek. Götür sarayda besle bunları. Şimdi başımıza Libya çıktı. Libya'da ne işimiz var? Libya'ya İhvan kardeşliği için gidiliyor. Suriye'ye gidildiği gibi...

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME TEZKERESİ

Desteklemeyeceğiz. Bizim askerimizin kanlarının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz. Erlerimizin Arap çöllerinde şehit olmasının gerekçesi ne? Mısır tanklarını soktu Libya'ya ne olacak şimdi? Bizim askerlerimiz; Rusya, Mısır ve Libya güçleriyle çatışacaklar. Kendisini kefenle karşılayanlar vardı sonra paralı asker oldular. Onları Libya'ya göndersin. Kendi içinde çatışma yaşayan bir ülkede, siyaseten bir tarafı tutup karşı tarafı düşman ilan etmek, Libya halkının bölünmesine katkı vermek doğru değildir. Türkiye savaşmak için değil, Libya'daki tarafları barıştırmak için orada olmalı.

KURULTAY SÜRECİ

Partide kavga değil, uzlaşma kültürünün oluşmasını istiyorum. Şunu da söyledik, kavga edeni partide tutmayacağız. Tartışabilirsiniz ama kavga eden kişinin partide yeri yok.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim Erdoğan'a bağlı. (2020'de erken seçim bekliyor musunuz?) Öyle bir beklentim yok. Ama biz sanki yarın seçim yapılacakmış gibi çalışıyoruz.

KANAL İSTANBUL

Ben Kanal İstanbul'un yapılacağına inanmıyorum. Tamamen gündem değiştirme. Hangi parayla yapacaklar? CHP iktidar olduğunda bu kanalın yapımına kim talip olduysa ona beş kuruş para ödenmeyecek. Herkes şapkasını önüne koyup ona göre davransın. Bizi ikna etsinler demiş Erdoğan. Gayet basit. Randevu vereceksiniz, Ekrem Bey bunun nasıl bir felaket projesi olduğunu anlatacak.

İTTİFAKIN CUMHURBAŞKANI ADAYI CHP'DEN ÇIKAR MI?

Bu ayrıntıya bugün kilitlenirsek en büyük hatayı yapmış oluruz. Önce demokrasi üzerinde uzlaşacağız. Kişiler gelip geçicidir, kalıcı olan kurumlardır. A, B kişisi cumhurbaşkanı olur, bunların önemi yok. Ama cumhurbaşkanı koltuğunda oturacak kişi demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsa hiçbir sorunumuz yok. Ali de olur Veli de olur.

"2020'DE GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Bence 2020'de Türkiye demokrasi konusunda çok önemli adımlar atacak. Türkiye beklediği huzura büyük ölçüde kavuşacak. Farklı düşünsek dahi demokrasiden yana olan partiler mutlaka bir araya geleceklerdir. Osman Kavala'nın da Selahattin Demirtaş'ın da bir yılbaşı gecesini hapiste geçirmesini doğru bulmuyoruz. 2020'de hukuksuzlukların tamamını gidereceğiz. Özlenen Türkiye'yi getireceğiz. (Seçim varmış gibi konuştunuz denilmesi üzerine, gülerek ve başını sallayarak) Benden bu kadar. Güzel şeyler olacak.

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