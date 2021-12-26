Kıbrıscık'a 10 bungalov ev yapılacak - Haberler
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Kıbrıscık'a 10 bungalov ev yapılacak

Kıbrıscık'a 10 bungalov ev yapılacak
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, konaklama yetersizliği nedeniyle yayla depo mevkisine 10 bungalov ev daha yapacaklarını bildirdi.

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Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, konaklama yetersizliği nedeniyle yayla depo mevkisine 10 bungalov ev daha yapacaklarını bildirdi.

Tekemen, AA muhabirine, yayladaki evlerin, ilçeye hakim alanda, çam ormanları ve ardıç ağaçlarıyla kaplı olduğunu ifade etti.

Depo mevkisindeki alanda düzenlemeye gittiklerini anlatan Tekemen, "5 hektar alanda çadır ve karavan kamp ile alabalık tesisi kuracağız. Bu anlamda havuzumuz hazır. Bu alanı karavan ve çadır kamp konaklamasına açacağız. Buraya karavan ve çadırıyla gelenler kamp alanlarında, aracıyla gelenler de bungalov evlerde kalabilecekler." dedi.

Çalışmaları kısa süre içinde başlatacaklarını bildiren Tekemen, şunları kaydetti:

"Yayla çok güzel bir yer. Yayla evleri oldukça ilgi görüyor, daha doğrusu yayla ilgi görüyor. Konaklama alanımız yetersiz olduğu için 10 bungolov ev daha yapacağız. Ankara'dakiler Beypazarı üzerinden, başka yerlerden gelecekler Bolu üzerinden ilçeye rahatlıkla gelebiliyorlar."

Kıbrıscık'a 10 bungalov ev yapılacak

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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