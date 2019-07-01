Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz, kadınların ilgisinden zor anlar yaşadı
15 aylık eşiyle tek celsede boşanan Özcan Deniz, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle zor anlar yaşadı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 15 ay önce evlendiği ve bir oğlunun olduğu Feyza Aktan'dan geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Boşanma sonrası soluğu Kıbrıs'ta alan Deniz, bir otelde verdiği konserde kadın hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.
YOĞUN İLGİDEN ŞARKI SÖYLEYEMEDİ
Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği gecede Deniz sevilen şarkılarını seslendirdi. Türklerin yanı sıra İsrailli ve Rum hayranlarının izlediği konserde Deniz, yoğun ilgiden dolayı şarkı söylemekte zorlandı. Sahneye çıkmak isteyen birkaç kadın, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.
DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI
Bir ara düşme tehlikesi atlatan Özcan Deniz, İbranice bilen bir dinleyicisini sahneye davet etti, onun aracılığıyla hayranlarına "sakin olmaları" çağrısında bulundu.
"ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK ÖZLEMİŞİM"
Dön Desem, Nasip Değilmiş ve Beyaz Kelebeğim gibi sevilen şarkılarını söyleyen Deniz, "Uzun bir aradan sonra Kıbrıs'ta sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnanın şarkı söylemeyi ne kadar özlemişim anlatamam. Evde sürekli olarak şarkı söylüyorum ama sizlerle bir arada olarak şarkı söylemenin keyfi bambaşka" dedi.
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