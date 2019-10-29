KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Geçitkale Havaalanı yakınlarında bugün saat 12.50 sıralarında, Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.10.2019 14:47
KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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