KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

29.10.2019 14:47

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA