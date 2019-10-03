Kibariye'nin eşi hakkında bomba iddia: Başka bir kadınla imam nikahı kıydı

03.10.2019 16:55

Kibariye'nin eşi yine magazin programlarının gündeminde yer aldı. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın başka bir kadınla dini nikah kıydığı iddia edildi.

İMAM NİKAHI KIYDI

Bugün magazin programlarında, yine Kibariye ve eşi gündem oldu. Önceki gün başka kadınlarla görüntülen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık için bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Küçükbalçık'ın, Gamze isminde Adana'da ikamet eden bir kadına imam nikahı kıydığı iddia edildi. Küçükbalçık'ın, İstanbul'dan Gamze Hanım için bir ev de tuttuğu da iddialar arasında yer aldı.