Keskin'de sanayi esnaflarından AK Parti'ye büyük destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Keskin'de seçim çalışmalarına katılacak

KIRIKKALE - YSK tarafından seçimlerin yeniden yapılma kararı alınan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde esnaflardan AK Parti'ye büyük destek geldi. 2 Haziran'da yapılacak seçimlerde çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Küçük Sanayi esnafıyla iftar programında bir araya gelerek esnaflardan oy sözü aldı.

2 Haziran'da yenilenme kararı alınan Keskin'de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve AK Partili Belediye Başkan Aday Dede Yıldırım, Keskin Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla iftar programında bir araya geldi. Başkan Dağdelen, burada esnafların sanayi sitesiyle ilgili sorunlarının çözümü konusunda AK Parti olarak gerekli destekleri sağlayacaklarını dile getirdi. Yoğun katılımın sağlandığı programda esnaflar AK Parti'yi destekleyeceklerini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de 24 Mayıs Cuma günü seçim çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

İftar programı sonrasında esnaflarla bir araya gelen Başkan Dağdelen, "Keskin küçük sanayi esnaflarıyla bir araya geldik. Orada hemşehrilerimizle birlikte hem iftar yapmış olduk hem de küçük sanayi sitesine ilişkin problemleri konusunda ortak hareket etme kararı aldık. Dolayısıyla yapılandırmadan bir borç var. O borcun yeniden yapılandırması ve ödenmesiyle alakalı esnafımızın da ödeyebileceği bir şekilde onlarında bütçeleri ölçüsünde yeni bir düzenleme ile alakalı birtakım girişimlerimiz oldu. Allah nasip ederse bunu önümüzdeki hafta içerisinde en geç netleştirmiş olacağız. Dolayısıyla Ramazan'da esnaf arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Hem de problemlerin çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Esnaf kardeşlerimizin AK Parti'ye güçlü desteğini de yanımızda hissetmiş olduk, bize olan desteklerini de ifade ettiler" dedi.

AK Partili Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım ise, "Bugün Keskin gerçekten güzel bir gün yaşıyor. Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımız ile beraber sayın başkanımızın da ifade ettikleri gibi Küçük Sanayi Sitemizin yapılanmadan dolayı ciddi sorunu var. Ödemeyecekleri şekilde borçları var. Esnafımızın talebi borçlardaki faizlerin silinmesi. Cuma günü sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki Bey de burada olacak" diye konuştu.

AK Parti Keskin ilçe adayı Dede Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Yüksek Seçim Kuruluna başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, seçimin sonucunu etkilemesi nedeniyle 2 Haziran'da seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: İHA