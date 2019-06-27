Kerkük'te bombalı saldırı: 18 kişi yaralı
Irak'ın Kerkük kentinde yola döşenen mayının bir yolcu minibüsünün geçişi sırasında patlaması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kerkük kent merkezinin Hazra Mahallesi'nde daha önce yerleştirildiği tahmin edilen bomba bir minibüsün geçişi sırasında infilak etti.
18 KİŞİ YARALANDI
Emniyet yetkilileri ilk belirlemelere göre 18 sivilin yaralandığını aktardı. Iraklı yetkililerden olayın sorumlularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kerkük kentinin çeşitli noktalarında geçen mayıs ayında art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.
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