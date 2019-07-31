Kerimcan Durmaz, dans videolarıyla olay olan Ebru Polat ve Hadise'yi gazlı içeceğe benzetti
Uçak tuvaletinde müstehcen görüntüsünden dolayı davalık olan Kerimcan Durmaz, bir takipçinin Ebru Polat ve Hadise için yaptığı gazlı içecek yorumunu beğendi.
Uçakta yaşadığı tatsız olaydan sonra büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Reynmen'in Ela şarkısı eşliğinde dans eden Hadise ve Ebru Polat için yapılan yorumu beğendi.
DANSLARIYLA TEPKİ TOPLAMIŞLARDI
Son dönemde Reynmen'in büyük yankı uyandıran şarkısı eşliğinde cesur dansıyla olay olan Hadise ve Ebru Polat, toplumun bir kesiminden eleştiri almıştı.
HADİSE'NİN DANSINI BEĞENDİ
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bir takipçinin Hadise'nin dansını kaliteli bulup, Ebru Polat'ın dansını basit bularak gazlı bir içeceğe benzettiği yorumunu beğendi.
YORUMLAR (12)
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sen ne konuşuonnnnnnCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bi sus yaa,dır dır dır.Yayından Kaldır
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Bu hala çıkıp konuşuyor mu ya gitsin tuvallette oynasın malıyla. . .Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Defol Pislik !!!Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Bu yaratık ne iş yapar.Seni gidi seni tanımlanamayan yaratık.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Gazlı içecek diyene bak. Turşu suyu bile adam olmuş. Topitoş seni.Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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hay ağzına sağlıkYayından Kaldır
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Şu tipe Bak BÖYLELERİ PARALARI GÖTÜRÜYOR. seni yuvarlak şeker şeni.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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diyene bak kımıl zararlısı ahlak yoksunu senin söylicek durumun yok. . . . . . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Selam.Merve hanım.Sizi Bodruma gazoz içmeye davet ediyorum.İyi Yıllar.1 Yayından Kaldır
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