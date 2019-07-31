Kerimcan Durmaz, dans videolarıyla olay olan Ebru Polat ve Hadise'yi gazlı içeceğe benzetti

Uçakta yaşadığı tatsız olaydan sonra büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Reynmen'in Ela şarkısı eşliğinde dans eden Hadise ve Ebru Polat için yapılan yorumu beğendi.

DANSLARIYLA TEPKİ TOPLAMIŞLARDI

Son dönemde Reynmen'in büyük yankı uyandıran şarkısı eşliğinde cesur dansıyla olay olan Hadise ve Ebru Polat, toplumun bir kesiminden eleştiri almıştı.

HADİSE'NİN DANSINI BEĞENDİ

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bir takipçinin Hadise'nin dansını kaliteli bulup, Ebru Polat'ın dansını basit bularak gazlı bir içeceğe benzettiği yorumunu beğendi.