Kerimcan Durmaz'dan, Uçaktaki Görüntünün Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Takipçisine Ahlaksız Cevap

Kerimcan Durmaz'dan, Uçaktaki Görüntünün Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Takipçisine Ahlaksız Cevap

Uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz'dan bir skandal hareket daha geldi. Durmaz videodakinin kendisi olduğunu söyleyen takipçisine ahlaksız cevapla karşılık verdi.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organının fotoğrafını çekerek Instagram hesabından paylaştı. Yaptığı hatayı fark eden Durmaz, fotoğrafı hemen kaldırdı. Kerimcan Durmaz'a takipçilerinden ise büyük tepki geldi.

KIYAFET VE AKSESUARLARI ELE VERDİ

Gelen tepkiler üzerine Durmaz, videonun kendisine ait olmadığını söylese de Durmaz'ı giydiği kıyafet ve aksesuarları ele verdi.

TAKİPÇİSİNE AHLAK DIŞI BİR KELİMEYLE CEVAP VERDİ

Kerimcan Durmaz'ın yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmayan takipçisi Durmaz'a "Yemezler" yazarak karşılık verdi. Durmaz ise kendi üslubuyla takipçisine ahlak dışı bir cevapla karşılık verdi.

Kerimcan Durmaz'ın takipçisine verdiği cevabı, yayın politikamız gereği yayınlamıyoruz
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (83)

Tüm 83 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.