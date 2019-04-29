Kerimcan Durmaz'dan, Uçaktaki Görüntünün Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Takipçisine Ahlaksız Cevap

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organının fotoğrafını çekerek Instagram hesabından paylaştı. Yaptığı hatayı fark eden Durmaz, fotoğrafı hemen kaldırdı. Kerimcan Durmaz'a takipçilerinden ise büyük tepki geldi.

KIYAFET VE AKSESUARLARI ELE VERDİ

Gelen tepkiler üzerine Durmaz, videonun kendisine ait olmadığını söylese de Durmaz'ı giydiği kıyafet ve aksesuarları ele verdi.

TAKİPÇİSİNE AHLAK DIŞI BİR KELİMEYLE CEVAP VERDİ

Kerimcan Durmaz'ın yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmayan takipçisi Durmaz'a "Yemezler" yazarak karşılık verdi. Durmaz ise kendi üslubuyla takipçisine ahlak dışı bir cevapla karşılık verdi.