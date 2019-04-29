Kerimcan Durmaz'dan, Uçaktaki Görüntünün Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Takipçisine Ahlaksız Cevap
Uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz'dan bir skandal hareket daha geldi. Durmaz videodakinin kendisi olduğunu söyleyen takipçisine ahlaksız cevapla karşılık verdi.
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organının fotoğrafını çekerek Instagram hesabından paylaştı. Yaptığı hatayı fark eden Durmaz, fotoğrafı hemen kaldırdı. Kerimcan Durmaz'a takipçilerinden ise büyük tepki geldi.
KIYAFET VE AKSESUARLARI ELE VERDİ
Gelen tepkiler üzerine Durmaz, videonun kendisine ait olmadığını söylese de Durmaz'ı giydiği kıyafet ve aksesuarları ele verdi.
TAKİPÇİSİNE AHLAK DIŞI BİR KELİMEYLE CEVAP VERDİ
Kerimcan Durmaz'ın yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmayan takipçisi Durmaz'a "Yemezler" yazarak karşılık verdi. Durmaz ise kendi üslubuyla takipçisine ahlak dışı bir cevapla karşılık verdi.
YORUMLAR (83)
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Adammısın lann senn adiiiii KAREKTERSİZZZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İDAM GETİRİN İLKTE BU ADAMI ASINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah senin ne diye yaratmış acaba adı yaratıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şu edepsiz mahluğu haber yapıp bari normalleştirmeyin ..çocuk çoluğumuza kötü örnek bunlarCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Yaptigi bu hareket zavallının sonu olacak salak birde akilliyimdiye geçinirler cehenneme direk olsunlarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır