Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı

20.09.2019 21:58

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi. - KERBELA

Kaynak: İHA