: Okul çıkışında yaşanan izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti

04.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:05

Kenya'da bir ilkokulda öğrencilerin okul çıkışı sırasında izdiham yaşandı. Yaşanan olayda 14 ilkokul öğrencisi hayatını kaybederken 40 öğrencininde yaralandığı açıklandı. Kenya Eğitim Bakanı, yaralı öğrencilerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

14 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin kuzeybatısındaki Kakamega bölgesinde bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında izdiham meydana geldi. Kenya Eğitim Bakanı George Magoha, olayda 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 40 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İzdihamda yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Kenya Eğitim Bakanı George Magoha, ölen öğrencilerin ailelerine baş sağlığı diledi. Bazı yerel kaynaklar izdihamın okul merdiveninin çökmesi sonucu meydana geldiğini iddia ederken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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