Kent'te Sanat Söyleşileri'nde yönetmenler Karşıyakalılarla buluştu
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Kent'te Sanat Söyleşileri'nde yönetmenler Karşıyakalılarla buluştu

Kent'te Sanat Söyleşileri'nde yönetmenler Karşıyakalılarla buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen; her hafta sanatın çeşitli kollarında ustalaşmış isimlerin halk ile buluştuğu Kent'te Sanat Söyleşileri'nde bu hafta konuklar; yönetmen Yüksel Aksu, yönetmen, yazar Semir Aslanyürek ve yönetmen Semih Çelenk'ti.

Dondurmam Gaymak ile Türkiye'yi dünyada temsil eden, yönettiği filmleriyle yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan yapımcı, yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, çektiği filmleri ve yazdığı senaryolarıyla farklı bakış açılarını izleyicilere yansıtan yönetmen, senarist Semir Aslanyürek ve yazar, yönetmen Semih Çelenk Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda Karşıyakalılar ile buluştu.

Söyleşide; yaşamdan sanata, filmlerden hayata, dünden bugüne birçok konu konuşan yönetmenler, pandemi sonrası süreci de değerlendirdi.

İzmir'in kültürel hayatını hareketlendirerek, sanatın ve sanatçının önemini hatırlatmak adına yapılan söyleşiler sosyal mesafe gözetilerek, herkese açık ve ücretsiz şekilde gerçekleşiyor.

Kaynak: Bültenler

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