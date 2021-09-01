Kent meydanına cami yapılması önergesi reddedildi
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Kent meydanına cami yapılması önergesi reddedildi

Kent meydanına cami yapılması önergesi reddedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Valiliği'nden Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne gönderilen ve Ereğli'de yapılması planlanan kent meydanının bir bölümünde camii yapılmasını öneren yazının Ereğli Belediye Meclisi'nde görüşülmesi önerisinin gündeme alınması reddedildi.

Zonguldak Valiliği'nden Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne gönderilen ve Ereğli'de yapılması planlanan kent meydanının bir bölümünde camii yapılmasını öneren yazının Ereğli Belediye Meclisi'nde görüşülmesi önerisinin gündeme alınması reddedildi. Mecliste gündem dışı konuşma yapan Başkan Posbıyık, İsmet İnönü'nün doğum gününde İnönü Parkı'na İnönü büstü yerleştireceklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Eylül ayı Meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 200 çocuğun sünnet ettirildiğini ve Cumartesi günü için sünnet şöleni düzenlendiğini söyleyen Posbıyık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacağını açıkladı. Kültür Sanat Merkezi ihalesinin yenileneceği bilgisini veren Posbıyık, kent kart uygulaması için bir çalışma yapılacağını da anlattı.

Gündemde yer alan maddelerin okunmasının ardından, Belediye Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Numan Korkmaz tarafından ilçede yapılması planlanan camii konusunda önerge verildi.

Konuyla ilgili Meclise bilgi veren Posbıyık, camii konusunda Mahkeme kararı olduğunu söyledi. Başkan Posbıyık, "CHP İlçe Örgütü'nün Kent Meydanına cami yapılamayacağı yolundaki başvurusu üzerine alınmış bir mahkeme kararı var. Burada cami yapılamayacağı yolunda mahkeme kararı alınmıştır, Valimize bahsettik. Camii yapılamayacağını bilir kişi raporunu söyledik. Kent Meydanına 3-5 gün içerisinde başlanıyor dedik. Ben gerekli cevabı Belediye Başkanı olarak Valimize sundum. Belediye Başkanı olarak toplantı yaptık. Daveti organize eden Vali. O gün en çok konuşulan konu cami. Bir tek cami konusunda bahsettik. Ev sahibi ben olduğum halde, Ereğli'nin menfaatleri içerisinde hiçbir konuya girilmedi. Sadece cami şuraya yapılsın, buraya yapılsın diye konuştuk. Kent meydanı yapımı başlıyor. Buna en çok Meclis üyelerim sevinmesi gerekiyor. Camiyi askeri lojmanların oraya yapalım. Yapılacak bir Kent Meydanına neden karşı çıkılıyor buna anlam veremiyorum." İfadelerini kullandı.

Başkan Posbıyık, Kent Meydanı yapılması planlanan eski terminal alanına camii yapılmasını içeren önergenin gündeme alınıp alınmamasını Meclis Üyelerinin onayına sundu. Önerge AK Partili Meclis üyelerinin kabul oylarına karşın, Meclisin çoğunluğunu oluşturan CHP'li Meclis Üyelerinin red oylarıyla gündeme alınmadı.

POSBIYIK: "İNÖNÜ PARKI'NA İNÖNÜ BÜSTÜ YERLEŞTİRECEĞİZ"

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gündem dışı konuşmasında İnönü Parkı'na İsmet İnönü büstü yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"24 Eylül, Türkiye'nin en büyük komutanlarından İsmet İnönü'nün doğum günü. Bir düşünür diyor ki, Kurtuluş Savaşı'na önderlik eden 3 Mustafa vardır; Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü, Mustafa Fevzi Çakmak Bundan esinlenerek söylüyorum. Ülkemizin kaderini değiştiren, büyük liderlerimizden, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı İsmet İnönü'nün yaş gününde açılışını yapmak üzere İnönü'nün büstünü hazırladık ve İnönü Parkı'na bu büstü koyacağız. Herkesi davet ediyorum."

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Kent meydanına cami yapılması önergesi reddedildi
Kent meydanına cami yapılması önergesi reddedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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