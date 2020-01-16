: Kendisini yanlışlıkla ağaca asan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

16.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:29

İngiltere'nin Bicester bölgesinde bulunan Yukarı Heyford kasabasında yaşanan korkunç olayda, 4 yaşında ve ismi Freya Thorpe olarak açıklanan küçük kız scooteriyle evlerinin bahçesinden ayrılarak yakındaki çimenlik alanda oynamak istedi. Scooter kullanırken kask takma alışkanlığı da olan küçük kız, tek boynuzlu at figürlü kaskını da takarak çimenlik alanda ilerledi. Bu sırada bir ağaç gören küçük kız tırmanmak için scooterinden indi. Kaskı da takılı olan küçük kız, ağaca tırmanmaya başladı. Birden ayağı kayan küçük kız, yere düşecekken kaskının kayışı ağacın dalına takıldı ve talihsiz kız ağaçta asılı kaldı.

YARIM SAAT ASILI KALDI

Küçük kız ağaçta yaklaşık yarım saat asılı kaldı, o sırada onu gören olmadı. En sonunda çevredekiler tarafından fark edilip ağaçtan indirilen kıza ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan acil servis ekipleri yaptı.

İLK MÜDAHALESİNDE YAŞIYORDU

Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kızın yaşıyor olduğu anlaşılınca derhal acil servis ünitesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Freya, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

10 GÜN ÖNCE İKİZ KARDEŞLERİ DOĞMUŞTU

Kask kayışının dala takılmasıyla ağaçta asılı kalan 4 yaşındaki küçük Freya'nın annesi 10 gün önce ikiz doğurmuş, Freya abla olduğu için çok sevinmişti. Konuyla alakalı konuşan Freya'nın acılı babası Chris Thorpe, "Ben ve eşim onu ??hayatın kendisinden daha çok sevdik. Bu acıyla yaşayıp, hayata yeniden tutunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AĞAÇ KESİLDİ

Öte yandan, olaya sebebiyet veren ağacın kesildiği öğrenilirken, yerel savcılık tarafından korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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