Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı
İstanbul Fatih'te denize atlayan Suriyeli genç kadın, kendisini kurtaran kişiyi cep telefonunu çalmakla suçladı.
Fatih'te denize atlayan Suriyeli genç kadını tekne çalışanı kurtardı. Genç kadın, kendisini kurtaran kişiyi cep telefonunu çalmakla suçladı. Suriyeli kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken kadını kurtaran kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, Balat sahilde meydana geldi. Suriyeli genç bir kadın, taksiden inerek denize atladı. Denizde çırpınan kadını gören tekne çalışanı, hemen denize atlayıp onu kurtardı. Tekne çalışanı, kadını sahile çıkarttıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
POLİS TEKNEDE ARAMA YAPTI
Suriyeli kadın, olay yerinde bulunan polislere kendisini kurtaran kişinin cep telefonunu çaldığını iddia etti. Genç kadın, kendisini sudan çıkaran kişiden şikayetçi olunca polis ekipleri, tekne çalışanının üzerinde ve teknede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen kadının cep telefonu bulunamadı. Suriyeli kadın, ambulans ile hastaneye kaldırılırken kendisini kurtaran tekne çalışanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"POLİSİ DE AMBULANSI DA BEN ÇAĞIRDIM"
Suriyeli kadının canını kurtaran tekne çalışanı, "Denize atlarken görmüşler, biz de sudan aldık kenara çıkarttık. Şimdi de 'telefonumu aldınız' diyor. Polisi de ambulansı da ben çağırdım" diye konuştu.
GÖRGÜ TANIKLARI DA KONUŞTU
Olaya şahit olan Mehmet Uzun da, "Taksiden indi direkt denize atladı. Bizim teknedeki arkadaşlar denizden çıkarttılar. Kendisini kurtaran kişiyi hırsızlıkla itham etti. Onu çıkartan adam sadece sudan çıkarttı, teknesine bile almadı" diye konuştu.
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Allah bu arapların zaten belalarını veriyor. Başları bir türlü beladan kurtulmuyor. Onun için Allah arapların belasını versin demeye bile gerek yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Biz bunları savaştan kurtardık ülkede hırsızlık yaptılar milleti taciz ettiler denizden kurtardık yine bizi suçluyorlar pesCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bırakın gebersinler, bu dağdan gelenler ne anlar insanlıktan...Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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O telefon zaten su kapmıştır. Canını kurtaran telefonu ne yapsın.. alsa bile canına karşılık servet versen ödeyebilirmisin? Nankör İnsan bunlar. Teşekkür bile etmesini bilmezler. Daha ne deseniz boş...Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Tamam işte guzel bir plan denize atlicak biride bunu muhakkak kurtaracak basacak cigligi telefonumu caldi diye ne guzel istanbul yaa dolandiricilikta gelinen son nokta bu suriyelilere yazik yaa beslemeye devamCevap Yaz 7 Yayından Kaldır