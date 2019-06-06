Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

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İngiltere'de 46 yaşındaki Andrew Hooper, kendisini aldattığından şüphelendiği 51 yaşındaki karısı Cheryl Hooper'in arabasına gizlice takip cihazı koydu.

Bir süre karısını takip eden Andrew, karısının başka bir adam ile barda buluştuğunu görünce, karısının 14 yaşındaki kızı Jurors ile beraber yaşadığı evin önünde pusu kurup bekledi.

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evli kadın, yasak aşk yaşadığı adamla buluştuktan sonra kızı ile eve döndü. Evin önünde arabasını durdurduğu sırada kocası belindeki tabanca ile arabanın camına vurdu. Babasının elindeki tabancayı gören genç kız, hızlıca arabadan çıkarak kaçarken, babası annesine iki el ateş etti. Mermilerden bir tanesi koluna, diğeri boynuna isabet eden kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

"BABAM BİR PSİKOPAT"

Öldürülen kadının kızı, polise verdiği ifadede babasının psikopat olduğunu ve cinayetin gözlerinden okunduğunu söyledi.

Yaşadığı şoktan dolayı annesini mermilerden korumak için hiçbir şey yapamadığını söyleyen genç kız, babasının annesini öldürdükten sonra annesinin yanına giderek, kollarını sallayıp uyandırmaya çalıştığını ve bu sırada komşuların gelip, polis gelene kadar evin içinde beklediklerini söyledi.

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ AMA...

Karısını iki el ateş ederek öldüren cani koca, cinayetten sonra tabancası ile intihar etmeye çalıştı. Merminin yüzünü parçaladığı Andrew intihardan yaralı kurtuldu ama konuşma kabiliyetini kaybetti.

Üç hafta süreceği tahmin edilen mahkeme devam ediyor.